Представители системы Госкомимущества, Федеративного министерства финансов Германии, а также Общества по управлению и реализации земель (BVVG) обменяются опытом в сфере управления земельными ресурсами. Рабочий визит белорусских специалистов в Берлин (Германия) пройдет 4-9 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе поездки представители системы Госкомимущества посетят Общество по менеджменту сельскохозяйственных земель и приватизации (BVVG) в Берлин. В состав делегации вошли начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Беларуси Сергей Костров и главный инженер УП «Проектный институт Белгипрозем» Николай Бобер.

В рамках визита состоятся переговоры с представителями Федеративного министерства финансов Германии и BVVG о дальнейшем сотрудничестве в области реализации совместных проектов, обмена опытом в сфере управления земельными ресурсами, определения основных направлений и форм взаимодействия с BVVG по применению передовых практик при выполнении землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Общество по управлению и реализации земель (BVVG) занимается управлением государственными землями сельскохозяйственного назначения и лесными землями, их приватизацией и сдачей в аренду земель, а также по поручению федеральных министерств оказывает консультативную помощь зарубежным партнерам в сфере управления государственными землями.

Государственный комитет по имуществу Беларуси и подведомственные ему организации сотрудничают с BVVG с 2016 года, ежегодно проводя заседания рабочих групп и встречи экспертов.

Кроме того, в Минске в 2018 и 2019 годах были организованы две международные конференции на темы: «Цифровая трансформация массовой оценки недвижимости: вызовы и возможности» и «Примеры лучших практик регистрации недвижимости в мире: достижения и перспективы». Также в рамках международного обмена опытом представители УП «Проектный институт Белгипрозем» посетили с рабочим визитом Германию.