Беларуси и Узбекистану по силам выйти на товарооборот $0,5 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече1 ноября с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.

"Торговый оборот за 9 месяцев уже превысил уровень прошлого года, но мы ни в коей мере не должны ослаблять внимание, потому что есть поручение наших президентов стремиться к полумиллиардному обороту. Хорошие отношения между нашими лидерами и потенциал экономик наших стран говорит о том, что эта задача нам по плечу, и мы должны всячески работать, чтобы ее выполнить", - считает Сергей Румас.

По словам премьер-министра, треть мероприятий дорожной карты, подписанной в 2018 году, выполнена. Вместе с тем по итогам августовского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь, ее надо доработать с учетом новых поручений. Часть из них, например, поручения касательно развития сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий, уже выполняется.

"Нам надо дополнить эту дорожную карту конкретными проектами и держать на контроле, что мы должны сделать со стороны правительства, чтобы эти мероприятия были выполнены", - добавил Сергей Румас.

Абдулла Арипов, в свою очередь, отметил, что узбекскую сторону радует динамика развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

По его словам, особый интерес для Узбекистана представляет белорусская IT-отрасль.

"Мы стараемся учиться у вас", - заметил Абдулла Арипов.

Большим спросом в Узбекистане пользуется продукция белорусского машиностроения. В то же время растут поставки в Беларусь сельхозпродукции из Узбекистана.

"Мы видим большие перспективы и возможности развития кооперации и взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал премьер-министр Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017-го). В январе-августе 2019 года товарооборот уже более $150 млн (137,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года). Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, части и принадлежности для тракторов, говядина, сухое молоко, немелованная бумага, лекарственные средства, нефтепродукты. Из Узбекистана импортируются хлопчатобумажная пряжа, фрукты и овощи, орехи, одежда, постельное и столовое белье, кабели и провода.