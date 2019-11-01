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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЭСР ПРОВЕДЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОБЗОР БЕЛАРУСИ
09:10 04.11.2019

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет территориальный обзор Беларуси. Такая информация прозвучала 1 ноября во время встречи первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и главы отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильяма Томпсона.

Первый Вице-премьер выразил признательность организации за многолетнее конструктивное взаимодействие с Беларусью. Было отмечено, что между Беларусью и ОЭСР сложился успешный устойчивый диалог по вопросам развития предпринимательства. При экспертной поддержке специалистов организации была проведена вторая страновая оценка соответствия принципам европейского Акта о малом бизнесе, сейчас идет третий раунд оценки. Результаты, по словам Александра Турчина, могут быть получены уже в начале следующего года. Это позволит Беларуси подкорректировать экономическую политику, чтобы бизнес развивался лучше.

"Хотя могу сказать, что, по нашей оценке итогов 2019 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства у нас заметно растет, - констатировал первый вице-премьер. - Я думаю, что те шаги, которые мы предпринимаем, мы делаем в правильном направлении".

Александр Турчин отметил заинтересованность в проведении ОЭСР территориального обзора Беларуси. Реализация подобного проекта позволит проанализировать, оценить стратегии регионального развития страны и разработать модели дальнейшего повышения эффективности белорусской экономики. Профинансировать эту работу, по его словам, готов Европейский союз. Александр Турчин предложил более детально обсудить технические вопросы подготовки обзора. Он также отметил, что белорусские специалисты изучили примеры территориальных обзоров Украины и Казахстана, представленные ОЭСР, и высоко оценили их.

Уильям Томпсон отметил, что с белорусскими коллегами работать легче всего. Он также добавил, что окончательный доклад по итогам страновой оценки соответствия принципам европейского Акта о малом бизнесе будет опубликован в рамках ежегодной Недели Евразии ОЭСР, которая пройдет в марте 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, проект "Территориальный обзор Республики Беларусь" рассчитан на 36 месяцев, начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Его основной целью является укрепление политики регионального развития и потенциала роста экономики регионов Беларуси. Основное внимание предлагается уделить территориальным аспектам экономической политики в области управления, инноваций, развития частного сектора, реформы госпредприятий, а также развития малых городов и сельских населенных пунктов.

Проектом предусмотрены аналитические исследования и мероприятия, направленные на выработку рекомендаций по экономической политике, а также укрепление управленческого потенциала органов власти и госструктур.
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