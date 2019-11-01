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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ПОЕЗДА КОМБИНИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА «ВИКИНГ»
17:45 01.11.2019

Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) примет участие в совещании по вопросам курсирования поезда комбинированного транспорта «Викинг», которое пройдет 5-6 ноября в городе Тулчя (Румыния).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, повестка дня совещания предусматривает подведение итогов реализации проекта, отчет о проведенной работе операторов поезда, рассмотрение тарифных условий на перевозку грузов в составе поезда на 2020 год и другие вопросы.

Государственное предприятие «БТЛЦ» Белорусской железной дороги является единственным оператором поезда «Викинг» на территории Беларуси и принимает активное участие в укреплении позиций проекта на международном транспортном рынке.

В составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» по Белорусской железной дороге по итогам работы за 9 месяцев 2019 г. перевезено 39,3 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), или 116,5% к уровню аналогичного периода 2018 года.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг», в составе которого перевозятся универсальные и специализированные контейнеры различных размеров, а также грузовики с полуприцепами (контрейлеры), курсирует с 2003 года транзитом через территорию Беларуси по согласованному маршруту, соединяющему порты Балтийского и Черного морей (Драугисте, Клайпеда, Черноморск, Одесса).

Основным преимуществом проекта является интермодальность, фиксированный график и конкурентоспособная по сравнению с альтернативными видами транспорта стоимость перевозки.

С целью привлечения и развития проекта поезда комбинированного транспорта «Викинг» установлены специальные тарифные условия, оптимизирована процедура таможенного и приграничного досмотра.

У истоков проекта стоят три государства: Литва, Беларусь и Украина. В настоящее время к проекту присоединились железнодорожные администрации Молдовы, Грузии, Болгарии, а также логистический оператор Турции компания BALO.

Благодаря проекту многие грузовладельцы получили возможность эффективно развивать свой бизнес, оптимизируя затраты на перевозках сырья и материалов. Международная деловая общественность уделяет пристальное внимание развитию проекта и отмечает его эффективность.
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