У Беларуси и Латвии хорошие возможности для развития инвестиционного сотрудничества, создания совместных компаний. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 1 ноября ао время встречи с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

По его словам, одним из перспективных направлений партнерства может стать мебельное производство.

«Это могут быть проекты по производству в Беларуси корпусной мебели, в том числе совместно со скандинавским бизнесом, с которым вы работаете», - предложил он.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, на встрече особое внимание

стороны уделили развитию межпарламентских связей.

«Активно работают наши группы дружбы, это дает результаты. Мы заинтересованы в том, чтобы прямых контактов между нашими странами было больше», - заявил председатель Совета Республики.

В свою очередь посол отметил, что сотрудничество Беларуси и Латвии основывается на доверии и принципах добрососедства. «Наши страны развивают политический диалог, расширяются межпарламентские связи — это те результаты, которые надо преумножать», - добавил Эйнарс Семанис.

Активизации двусторонних отношений будет содействовать визит Александра Лукашенко в Латвию, который сейчас прорабатывается.

Во время переговоров посол обозначил приоритетные для Латвии направления сотрудничества с Беларусью — транспорт и логистика, сельское хозяйство, деревообработка, электронная биржевая торговля, IT-технологии и другие. В частности, обсуждены возможности взаимодействия двух стран в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь», вопросы модернизации приграничной инфраструктуры. Латвия заинтересована в привлечении грузопотоков железнодорожным транспортом из Китая транзитом через Беларусь.

«В этой связи для нас представляет большой интерес Китайско-белорусский Индустриальный парк «Великий камень», - подчеркнул посол.

Он также заверил в том, что Латвия готова содействовать развитию диалога Беларуси и Евросоюза.

«Вы знаете нашу позицию, и я подтверждаю: Латвия действительно заинтересована в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом. Мы готовы работать над тем, чтобы они углублялись», - заявил посол.

В рамках встречи также рассмотрен ход подготовки к проведению Чемпионата мира по хоккею, который Беларусь и Латвия примут в 2021 году. Кроме того, речь шла о вузовском и академическом сотрудничестве, развитии молодежных связей.

В 2018 году товарооборот между странами составил 582,7 млн. долларов США, что на 32,9% больше к уровню 2017 года. Белорусский экспорт за указанный период вырос на 38,8 процентов (485,6 млн. долларов США), импорт составил 97,1 млн. долларов США (109,7%). Сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере 388,5 млн. долларов США.

В 2018 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии на сумму 107,5 млн. долларов США, в том числе прямых – 82,1 млн. долларов. В Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала.