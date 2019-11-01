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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ПРОВЕЛ В ВАШИНГТОНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
16:06 01.11.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 29 октября – 1 ноября в Вашингтон провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, центральный элементом программы визита стало проведение очередного раунда белорусско-американского диалога по правам человека. С американской стороны в диалоге приняли участие помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро, представители Госдепартамента и правительственных учреждений.

В ходе визита О. Кравченко провел встречи с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и председателем подкомитета по делам Европы и Евразии комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Биллом Китингом. Стороны обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и региональную ситуацию.

Возможности двустороннего взаимодействия были обсуждены на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером.

Пути развития взаимодействия в области торговли и инвестиций рассмотрены с президентом Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы Эриком Стюартом.

В рамках визита состоялись также встречи заместителя министра с представителями аналитического сообщества.

На 1 ноября запланированы переговоры О. Кравченко с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.
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