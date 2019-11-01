Заседание представителей СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и предприятий-резидентов с руководством правительственных учреждений экономической сферы, бизнес-организаций и выставочных предприятий Шэньчжэня (Китай) прошло 31 октября в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в индустриальном парке, стороны обсудили такие вопросы, как совместное проведение Белорусской ярмарки высоких технологий-2020, планы шэньчжэньских предприятий по вступлению в «Великий камень» на правах резидентов, организация выставки китайских товаров и услуг в Беларуси в следующем году и другие.

Представители компаний-резидентов, в свою очередь, поделились с гостями опытом реализации проектов в «Великом камне», рассказали об условиях работы, кадровой политике, практике миграционного законодательства в отношении иностранных сотрудников.

Шэньчжэнь – один из наиболее экономически развитых городов Китая, один из самых технологичных городов мира. В нем расположена особая экономическая зона Шэкоу, созданная China Merchants Group. Кроме того, компании-учредители ряда резидентов Китайско-белорусского индустриального парка находятся в этом городе.