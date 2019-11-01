1 ноября начался визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом.

Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия, ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Это особенно актуально с учетом подготовки к Всемирной выставке "ЭКСПО-2020", которая откроется в Дубае через год и будет в том числе включать национальный павильон Беларуси.