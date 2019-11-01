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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОГРАНИЧНЫЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
12:13 01.11.2019
Пограничные ведомства Беларуси и Польши активизируют сотрудничество. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 31 октября в Варшаве встречи председателя Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо и главного коменданта Пограничной стражи Польши генерала дивизии Пограничной стражи Томаша Праги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на встрече главы пограничных ведомств двух стран обсудили обстановку на белорусско-польской государственной границе, проанализировали состояние ее охраны и обменялись информацией о противодействии преступной деятельности в текущем году.
Стороны подчеркнули, что ситуация стабильна и контролируема. Вместе с тем негативные процессы, связанные с незаконной миграцией и перемещением товаров через границу, наносят ущерб национальным интересам обоих государств и требуют совместных усилий.
На общем участке государственного рубежа за 9 месяцев этого года белорусскими пограничниками задержано 140 нелегальных мигрантов, выявлено 25 попыток ввоза в Беларусь наркотических средств и психотропных веществ массой более 214 кг.
Также речь шла о донорских проектах, в частности, об эффективной программе PL-BY-UA 2014-2020 «Трансграничное сотрудничество», которая реализуется в рамках Европейского инструмента соседства. В результате стороны приняли решение о подготовке проекта плана сотрудничества между пограничными службами своих стран, в том числе на уровне экспертов.
Следующая встреча руководителей пограничных ведомств запланирована на второе полугодие 2020 года.
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