Пограничные ведомства Беларуси и Польши активизируют сотрудничество. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 31 октября в Варшаве встречи председателя Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо и главного коменданта Пограничной стражи Польши генерала дивизии Пограничной стражи Томаша Праги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на встрече главы пограничных ведомств двух стран обсудили обстановку на белорусско-польской государственной границе, проанализировали состояние ее охраны и обменялись информацией о противодействии преступной деятельности в текущем году.

Стороны подчеркнули, что ситуация стабильна и контролируема. Вместе с тем негативные процессы, связанные с незаконной миграцией и перемещением товаров через границу, наносят ущерб национальным интересам обоих государств и требуют совместных усилий.

На общем участке государственного рубежа за 9 месяцев этого года белорусскими пограничниками задержано 140 нелегальных мигрантов, выявлено 25 попыток ввоза в Беларусь наркотических средств и психотропных веществ массой более 214 кг.

Также речь шла о донорских проектах, в частности, об эффективной программе PL-BY-UA 2014-2020 «Трансграничное сотрудничество», которая реализуется в рамках Европейского инструмента соседства. В результате стороны приняли решение о подготовке проекта плана сотрудничества между пограничными службами своих стран, в том числе на уровне экспертов.

Следующая встреча руководителей пограничных ведомств запланирована на второе полугодие 2020 года.