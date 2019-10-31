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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАИП ИЗУЧИЛО КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГЧП
10:52 01.11.2019
Национальное агентство инвестиций и приватизации приняло участие в первом международном форуме «ГЧП и ESG факторы инвестирования», который прошел 30-31 октября в Нур-Султане (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в рамках форума представители НАИП провели ряд встреч с целью изучения опыта реализации проектов ГЧП и дальнейшего использования лучших практик в Беларуси.
Представители НАИП также провели встречи с Комитетом по инвестициям и ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» для обмена опытом.
Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин принял участие в панельной дискуссии «Практика ГЧП в странах Центральной Азии и СНГ» и поделился опытом и текущими результатами реализации пилотного проекта ГЧП в Беларуси.
Целью форума является презентация новых инвестиционных и ГЧП возможностей Казахстана с учетом совершенствования законодательства, тиражирования лучших международных практик и создания новых инвестиционных возможностей для реализации проектов ГЧП.
В форуме принимают участие предприниматели, инвесторы и международные финансовые организации, специалисты региональных и центральных госорганов.
Форум проводится под эгидой Министерства национальной экономики Казахстана, «Казахстанского центра государственно-частного партнерства» при поддержке Азиатского банка развития
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