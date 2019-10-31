Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли обсудили 31 октября на встрече в Минске перспективные направления сотрудничества, пути повышения товарооборота и создание совместных предприятий.

Беларусь неизменно рассматривает Турцию как надежного друга и перспективного партнера на международной арене, отметил Владимир Дворник.

«Два государства идут по пути укрепления партнерства, развития широкомасштабного двустороннего сотрудничества по всем направлениям. За последние 10 лет товарооборот между Беларусью и Турцией вырос более чем в пять раз, вплотную приблизившись к 1 млрд долларов по итогу 2018 года. Но это не предел: в рамках недавней встречи в Анкаре главы двух стран поставили задачу увеличить объем двусторонней торговли до 1,5 млрд долларов», - подчеркнул вице-премьер, которого цитирует Аппарат Совмина.

Владимир Дворник также высказал мнение, что добиться этой цели возможно за счет синергии конкурентных преимуществ, организации совместных масштабных проектов в сельскохозяйственной, машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортной отраслях. Он подчеркнул, что практика двустороннего взаимодействия показала: географическая удаленность Беларуси и Турции при наличии обоюдного интереса не помеха для деловых отношений.

Заместитель премьер-министра также напомнил о состоявшихся в апреле этого года в Анкаре заседании двусторонней межправительственной экономической комиссии и совместном деловом форуме, которые еще раз подтвердили наличие большего потенциала в белорусско-турецких отношениях.

«В рамках этих встреч мы определили стратегические направления: создание производственных предприятий на территории двух стран, взаимные поставки техники с перспективной организацией совместных сборочных производств. Мы уже можем отметить положительный опыт в создании производства сложно-технической продукции в целях ее продвижения на рынки третьих стран: сборочная линия тракторов «Беларус» построена в Турции», - подчеркнул Владимир Дворник.

На его взгляд, многообещающим видится и взаимодействие в области сельского хозяйства и продовольствия: «Рассчитываем, что в рамках вашего визита сторонами будут достигнуты конкретные договоренности роста поставок сельскохозяйственной продукции между нашими странами и притока турецких инвестиций в агропромышленный сектор Беларуси».

В свою очередь Бекир Пакдемирли подчеркнул, Турция считает Беларусь дружественной и очень важной страной, в том числе и с точки зрения развития отношений с Восточной Европой. Он также обратил внимание на то, что по итогам 10-го заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии была создана рабочая группа по развитию торговли. Благодаря ее работе продолжится поиск товарных групп взаимного интереса.

«Я верю, что благодаря этой группе, мы сможем продвинуться в увеличении товарооборота, создании зеленого коридора, процессе вступления Беларуси в ВТО, а также в снятии барьеров в торговле», - сказал он.

Министр также отметил, что две страны сегодня уверенно набирают темп в экономических отношениях. Происходит это и несмотря на мировую конъюнктуру. Из-за внешних факторов Беларусь и Турция в 2014-2015 годах переживали некоторый спад во взаимной торговле. Но Бекир Пакдемирли констатировал уверенный тренд роста товарооборота с начала 2016 года.

«Мы по-прежнему придерживаемся цели достижения 1,5 млрд долларов совместного товарооборота, поставленной президентами двух стран. Но мы полагаем, что наша работа позволит превзойти эту цифру», - подчеркнул Бекир Пакдемирли.