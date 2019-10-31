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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОБСУЖДЕНЫ В ХОДЕ ВИЗИТА БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПЕТРОЗАВОДСК
16:32 31.10.2019

Делегация Беларуси во главе с министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей посетила 30 октября в Петрозаводске (Россия) белорусское предприятие ООО «Амкодор-Онего» и ознакомилась с ходом реализации инвестиционного проекта по производству лесозаготовительной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, специальный инвестиционный контракт по производству лесозаготовительной техники рассчитан на 10 лет. Суммарно для реализации проекта будет привлечено более 220 млн долларов. В ходе реализации инвестиционного проекта планируется создание не менее 500 рабочих мест.

Руководитель предприятия проинформировал, что в настоящее время прорабатывается возможность включения мероприятий по реализации инвестиционного проекта по созданию и освоению промышленного производства лесозаготовительной техники в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Это даст дополнительные преимущества в решении вопросов увеличения сборки белорусской техники в 2020 году.

Дополнительно в рамках реализации национального проекта «Промышленный экспорт» предприятие подало заявку на участие в квалифицированном отборе производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

В июле 2019 г. ООО «Амкодор-Онего» выпустило первый опытный образец шестиколесного форвардера, а в сентябре 2019 г. — первый опытный образец восьмиколесного форвардера. Техника собрана методом крупноузловой сборки. Продукция сертифицирована 25 октября 2019 г. До конца текущего года планируется произвести до 15 единиц лесозаготовительной техники.
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