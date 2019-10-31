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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ТУРЕЦКИЙ РЫНОК
15:35 31.10.2019

Беларусь заинтересована и готова продолжить работу по наращиванию объемов и расширению ассортимента поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на турецкий рынок по конкурентоспособным ценам, обеспечив ее высокое качество и безопасность. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько в ходе встречи с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках первого заседания совместной белорусско-турецкой рабочей группы по торговле, которое состоялось в Анкаре 23 сентября 2019 г. в Министерстве торговли Турции, обсуждался вопрос о расширении списка белорусских сельскохозяйственных товаров и продуктов питания для поставок на турецкий рынок.

Минсельхозпрод Беларуси совместно с заинтересованными проработало возможность расширения ассортимента поставляемых товаров и определило перечень перспективной для экспорта в Турцию сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Из молочной продукции – это сухое обезжиренное и цельное молоко, масло животное, сыры и творог, молочная сыворотка, цельномолочная продукция, мороженое; из мясной продукции – мясо говядины, мясо птицы, колбасные изделия, мясные консервы; из прочих товаров – яйцо куриное, овощи (томаты), картофель, спирт этиловый, мука пшеничная или пшенично-ржаная, макаронные изделия, масло рапсовое, казеин, льноволокно.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах семеноводства, биотехнологий, тепличных хозяйств и науки.

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос ускорения решения по доступу белорусского мяса говядины на рынок Турции. Беларусь готова обеспечить поставку говядины в Турцию с аттестованных турецкой ветеринарной службой мясоперерабатывающих предприятий и гарантировать ее высокое качество и безопасность.
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