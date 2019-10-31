В Гродненской области рассчитывают на помощь Польши в реконструкции Старого замка. Об этом председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов заявил во время встречи с заместителем спикера Сейма Польши Малгожатой Госевской.

Как сообщает сайт Гродненского облисполкома, в целом речь шла о перспективах культурного, научного, туристического и образовательного сотрудничества Гродненщины с регионами Польши.

«Отношения нашей области с Польшей активно развиваются во многих сферах. Практически все районы Гродненщины имеют соглашения о сотрудничестве с регионами страны-соседки. В особенности это касается дружбы с Подляским воеводством. В рамках программ трансграничного сотрудничества мы реализуем порядка 30 проектов в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, науки», – отметил В. Кравцов.

Важной темой обсуждения стала реконструкция Старого замка. Это место особенно привлекательно для туристов, в том числе для гостей из Польши, которые, к слову, в безвизовом туристическом потоке занимают порядка 40%.

«Безвизовый режим для групповых туристов в скором времени начнет действовать на территории всей Гродненской области. Это дает мощный толчок к развитию нашего туристического потенциала. Старый замок – былая резиденция королей Речи Посполитой – вызывает огромный интерес у иностранных гостей, и мы хотели бы надеяться на консультативную и практическую помощь польской стороны в реконструкции одной из главнейших исторических достопримечательностей города», – подчеркнул В. Кравцов.

М. Госевская выразила заинтересованность в таком предложении и отметила, что поднимет вопрос на уровне польского Министерства культуры и национального наследия.

«Сотрудничество между Беларусью и Польшей улучшается в различных аспектах. На Гродненщине создана хорошая база для укрепления деловых связей и дальнейшего сближения обеих стран. Мы намерены поддерживать выстроенную тенденцию добрососедства и открыты для обсуждения широкого спектра тем», – сказала М. Госевская.

Во время встречи также шла речь о работе польских школ и классов в регионе.

В. Кравцов пригласил польскую делегацию принять участие в качестве почетных гостей в XIII Фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно в следующем году. Он отметил, что это будет еще и хорошим поводом посетить Августовский канал, который благодаря усилиям обеих сторон, польской и белорусской, претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.