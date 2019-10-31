Делегация Счетной палаты России во главе с Алексеем Кудриным 30 октября посетила Парк высоких технологий (ПВТ), где встретилась с директором парка Всеволодом Янчевским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, в бизнес-инкубаторе парка Алексей Кудрин протестировал IT-решения, которые были представлены как быстрорастущими стартапами, так и зрелыми компаниями-резидентами Парка.

«Сегодня на встрече присутствуют создатели и разработчики уникальных белорусских продуктов в сфере искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, оптических и лазерных технологий – они представляют самый широкий круг компетенций. Это разработки мирового уровня, которые наши ребята создали в условиях жесткой глобальной конкуренции», – отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

О своих достижениях гостям рассказали представители стартапа Saygames, который этой осенью побил мировые рекорды роста в игровой индустрии, всего за полтора года заняв третье место (после Facebook и Google) среди издателей мобильных игр на мировом рынке. Только за один третий квартал 2019 года игры белорусской компании скачали 300 млн раз.

Главе Счетной палаты показали перспективные стартапы Парка – систему мониторинга фермерских полей с помощью искусственного интеллекта агростартапа Onesoil, мини-лабораторию компании R-Nox по экологическому мониторингу и аналитике данных об окружающей среде, а также мобильное игровое приложение для борьбы с депрессией, разработанное на основе научных методик.

Большое внимание привлекло уникальное решение резидента ПВТ IBA Group для мониторинга состояния линий электропередач. Энергетическую инфраструктуру предлагается контролировать с использованием дронов и систем компьютерного зрения.

Кудрина заинтересовала платежная система «О!Плати» от компании LWO, которая может сократить затраты на комиссию международным платежным системам.

На одном из стендов гости протестировали шлем виртуальной реальности, который используют для реабилитации детей с ДЦП, ознакомились с технологией покраски корпусов смартфонов от "Изовак", лазерными системами компании «Солар ЛС».

Представительной российской делегации также подробно рассказали о других направлениях работы ПВТ и особенностях белорусского законодательства в сфере высоких технологий.

«Вы на нас произвели впечатление!», – сказал Алексей Кудрин.

По последним данным, экспорт ПВТ – это более 20% всего экспорта услуг Беларуси. В первом полугодии 2019 года ПВТ дал такой же прирост ВВП, как и вся промышленность, строительство и сельское хозяйство вместе взятые. Кроме того, за счет ПВТ сфера высоких технологий прирастает новыми рабочими местами. Общее количество сотрудников компаний ПВТ к октябрю этого года составило 55 тысяч человек.