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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ» АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
11:23 31.10.2019

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в ходе визита в составе белорусской делегации в Таджикистан договорилось с АОЗТ «Агротехсервис» (Гиссар) активизировать работу ранее созданного на базе таджикской компании сборочного производства техники номенклатуры холдинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре предприятия, по итогам проведенных встреч и переговоров ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и АОЗТ «Агротехсервис» договорились до конца текущего года активизировать работу сборочного производства. В частности, уже в ноябре-декабре 2019 года запланирована поставка новой партии из 25 машинокомплектов тракторных прицепов серии 2ПТС.

Кроме того, будет прорабатываться вопрос организации сборки тюковых пресс-подборщиков для последующей поставки в Таджикистан и Афганистан.

Визит белорусской делегации во главе с заместителем министра промышленности Беларуси Александром Огородниковым был приурочен к открытию Международной универсальной выставки «Таджикистан-2019». На мероприятии ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» совместно с АОЗТ «Агротехсервис» представили таджикским аграриям и гостям выставки 6 единиц техники: тракторные прицепы 2ПРС-4,5 двух модификаций, самосвальный полуприцеп ПСТ-3,5, пресс-подборщик ПСТ-3,5, косилку КДН-210 и кормораздатчик КРФ-10.

Во время выставки члены белорусской делегации приняли участие и в бизнес-форуме «Таджикистан-Беларусь-Афганистан», организованном при поддержке посольства Беларуси в Таджикистане. В ходе форума представителям заинтересованных афганских компаний были представлены возможности сотрудничества с белорусскими производителями техники, в первую очередь через их дилеров и представителей в Таджикистане.
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