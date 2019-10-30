Немецкая авиакомпания Lufthansa с апреля 2020 года откроет еженедельный рейс Минск-Мюнхен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», немецкая авиакомпания расширяет свое присутствие в Беларуси, предлагая новые рейсы и увеличивая количество стыковок с Германией. Начиная с 4 апреля 2020 года, новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен (LH2541) будет выполняться по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18.55 и прибытием в столицу Баварии в 20.15 по местному времени. Маршрут будет обслуживаться на Embraer ERJ-190, предлагая 100 посадочных мест в бизнес- и эконом-классах.

Кроме того, летом 2020 года количество уже существующих ежедневных рейсов во Франкфурт увеличится до двух рейсов в день, что подчеркивает заинтересованность Lufthansa в белорусской столице. Частота рейсов во Франкфурт также возрастет в текущем зимнем периоде 2019/2020. На сегодня пассажирам будут предлагаться 2 дополнительных рейса в день и в общей сложности до 11 рейсов в неделю во Франкфурт – основной транзитный узел немецкой авиакомпании.

Благодаря открытию рейса в Мюнхен и увеличению частот во Франкфурт, пассажиры из Беларуси смогут воспользоваться обширной всемирной маршрутной сетью авиакомпании, состоящей из 199 направлений по 74 странам мира через базовые аэропорты Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене.

«Мы с гордостью представляем новый рейс из Минска в Мюнхен – Европейский 5-звездочный аэропорт и один из главных международных хабов авиакомпании. Теперь пассажиры имеют возможность путешествовать и во Франкфурт, и в Мюнхен, получая больше количества стыковочных рейсов в обширной мульти-трансферной сети авиакомпании Lufthansa. Мы рады предложить увеличение стыковок из Минска на 50%, подчеркивая тем самым важность белорусской столицы для авиакомпании Lufthansa», - сказал генеральный менеджер по продажам Lufthansa Group (Минск) Рене Коинзах.

«Авиакомпания Lufthansa – наш давний и надежный партнер. Мы сотрудничаем с немецким авиаперевозчиком с 1992 года. По договоренности с Lufthansa, рейсы в Мюнхен появятся в летнем расписании полетов и начнут выполняться весной 2020 года. Мы надеемся, что рейс Мюнхен-Минск-Мюнхен, а также увеличение частот на линии Франкфурт-Минск-Франкфурт позволят удовлетворить существующий спрос на авиаперевозки среди граждан Беларуси и Германии. Путешественники получат возможность дальнейшего транзита по всему миру через базовые аэропорты авиакомпании. В свою очередь для представителей бизнеса это хороший импульс для активизации двустороннего развития деловых и культурных связей», - отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян.