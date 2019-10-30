ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и ООО «Электронная торговая площадка» ETPRF будут сотрудничать в сфере закупок. Такая договоренность достигнута 30 октября по итогам визита в центральный офис БУТБ руководства ООО «Электронная торговая площадка» – оператора одной из ведущих торгово-закупочных платформ России – ETPRF.RU.

Как сообщает сайт БУТБ, планируется организовать обмен сведениями о закупках, проводимых на ETPRF и площадке БУТБ в электронном формате. Таким образом, публикуемые на сайте ETPRF закупочные процедуры будут доступны посетителям электронной площадки БУТБ. В свою очередь заявки на покупку, размещаемые белорусскими заказчиками, будут в режиме реального времени отображаться на сайте российской площадки.

Как отметил генеральный директор ООО «Электронная торговая площадка» Владислав Гольдман, главная цель совместного проекта с БУТБ – обеспечить белорусским экспортерам прямой доступ в систему закупок Российской Федерации, а российским поставщикам – оперативно получать информацию о закупках, объявляемых белорусскими заказчиками, и участвовать в них.

«Безусловно, такое взаимодействие не только повысит уровень конкуренции при проведении закупочных процедур, но и будет способствовать росту товарооборота между нашими странами», уверен Владислав Гольдман.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность в реализации совместного проекта с ООО «Электронная торговая площадка» и предложил уже в ближайшее время перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

«Если результатом нашего проекта станут более эффективные закупки для белорусских и российских субъектов хозяйствования, мы готовы начать работу уже сегодня», – подчеркнул руководитель биржи.