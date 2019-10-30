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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ
16:13 30.10.2019

Делегация Беларуси в составе первого заместителя министра связи и информатизации Сергея Нестеровича (заместитель главы делегации), а также представителей ОАО «Гипросвязь» и РУП «БелГИЭ» принимает участие в работе Всемирной конференции радиосвязи 2019 года Международного союза электросвязи, которая проходит с 28 октября по 22 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в первый день работы конференции С. Нестерович принял участие в открытии ВКР-19 и провел неформальную встречу с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олегом Ивановым, в ходе который состоялось обсуждение позиций администраций связи двух стран на ВКР-19, а также актуальных вопросов взаимодействия и сотрудничества двух министерств.

Кроме того, состоялась встреча представителей делегации Беларуси с представителями делегации Польши во главе с заместителем госсекретаря Министерства цифровых дел Польши Вандой Бук, в ходе которой стороны обсудили планы и сроки высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц от средств наземного цифрового телевидения в Беларуси и Польше с целью внедрения перспективных радиотехнологий подвижной связи.
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