Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 29 октября принял участие в открытии белорусско-чешского бизнес-форума, организованного Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Чешской торгово-промышленной палатой по странам СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Чехия является важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Подчеркнул готовность белорусской стороны и далее поддерживать совместные взаимовыгодные экономические проекты. Е. Шестаков также проинформировал чешских гостей о созданных в Беларуси условиях для ведения бизнеса.

Белорусские участники форума провели переговоры с представителями чешских компаний, заинтересованных в установлении и развитии сотрудничества в энергетической, строительной и банковской сферах.

В мероприятии также принял участие заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Мартин Тлапа, который находится в Беларуси с визитом во главе делегации чешских бизнесменов.