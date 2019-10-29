ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛИ СВОИ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019» В МОСКВЕ
18:02 29.10.2019

Белорусские предприятия приняли участие в XXIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019», которая прошла 22-25 октября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, Беларусь была представлена 3 организациями различной ведомственной подчиненности и формы собственности – ОАО «Пеленг», ООО «Полимастер» и РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси.

Эти предприятия на стендах показали свои последние разработки в области создания многофункциональных беспилотных авиационных комплексов и их компонентов, решения для создания профессионального оборудования для обнаружения, мониторинга и контроля радиации, а также представили возможности по осуществлению НИОКР и изготовлению наукоемкой оптико-механической и оптико-электронной продукции для широкого применения.

23 октября в рамках деловой программы выставки прошла Первая международная военно-экономическая конференция Организации Договора о коллективной безопасности: «Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ: тенденции развития, проблемы и перспективы».

В Конференции приняли участие полномочные представители государств – членов Организации при ОДКБ, представители руководства и члены Парламентской Ассамблеи ОДКБ, руководители и члены национальных частей МКВЭС, Делового Совета при МКВЭС, представители руководства заинтересованных министерств и ведомств, руководители и специалисты ведущих научно-производственных объединений, предприятий и организаций ОПК (ВПК) государств – членов Организации.

По приглашению от исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова в конференции принял участие заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус. Он выступил по проблемным вопросам развития кооперационного сотрудничества предприятий оборонного сектора экономики Беларуси с партнерами по ОДКБ. В частности он подробно остановился на опыте формирования взаимовыгодных кооперационных связей и раскрыл наиболее актуальные проблемы в их развитии, обозначил перспективные направления военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ.

По результатам конференции планируется издание сборника ее материалов, куда войдут выступления всех участников заседания.

В последующем сборник предусматривается направить в национальные части МКВЭС для использования результатов состоявшегося обмена мнениями в практической работе участниками военно-экономического сотрудничества – от заинтересованных министерств и ведомств до руководителей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств – членов ОДКБ.

372 российских и зарубежных компании представили на «Интерполитех-2019» свои инновационные продукты. Среди них 31 компания из 7-ми зарубежных стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Интерполитех-2019» посетили 48 иностранных делегаций и более 20000 специалистов в области безопасности из 67 стран.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2783 +0.0083
USD 2.0555 +0.0084
RUB 3.2220 +0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0540 2.0580
RUB 3.2150 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1100
EUR/RUB 70.7500 71.1000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте