Белорусские предприятия приняли участие в XXIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2019», которая прошла 22-25 октября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, Беларусь была представлена 3 организациями различной ведомственной подчиненности и формы собственности – ОАО «Пеленг», ООО «Полимастер» и РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси.

Эти предприятия на стендах показали свои последние разработки в области создания многофункциональных беспилотных авиационных комплексов и их компонентов, решения для создания профессионального оборудования для обнаружения, мониторинга и контроля радиации, а также представили возможности по осуществлению НИОКР и изготовлению наукоемкой оптико-механической и оптико-электронной продукции для широкого применения.

23 октября в рамках деловой программы выставки прошла Первая международная военно-экономическая конференция Организации Договора о коллективной безопасности: «Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ: тенденции развития, проблемы и перспективы».

В Конференции приняли участие полномочные представители государств – членов Организации при ОДКБ, представители руководства и члены Парламентской Ассамблеи ОДКБ, руководители и члены национальных частей МКВЭС, Делового Совета при МКВЭС, представители руководства заинтересованных министерств и ведомств, руководители и специалисты ведущих научно-производственных объединений, предприятий и организаций ОПК (ВПК) государств – членов Организации.

По приглашению от исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова в конференции принял участие заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус. Он выступил по проблемным вопросам развития кооперационного сотрудничества предприятий оборонного сектора экономики Беларуси с партнерами по ОДКБ. В частности он подробно остановился на опыте формирования взаимовыгодных кооперационных связей и раскрыл наиболее актуальные проблемы в их развитии, обозначил перспективные направления военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ.

По результатам конференции планируется издание сборника ее материалов, куда войдут выступления всех участников заседания.

В последующем сборник предусматривается направить в национальные части МКВЭС для использования результатов состоявшегося обмена мнениями в практической работе участниками военно-экономического сотрудничества – от заинтересованных министерств и ведомств до руководителей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств – членов ОДКБ.

372 российских и зарубежных компании представили на «Интерполитех-2019» свои инновационные продукты. Среди них 31 компания из 7-ми зарубежных стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Интерполитех-2019» посетили 48 иностранных делегаций и более 20000 специалистов в области безопасности из 67 стран.