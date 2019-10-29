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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МЯСНИКОВИЧ ЗАЯВИЛ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ БЕЛАРУСИ УЧАСТВОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ БАНГЛАДЕШ
16:30 29.10.2019

Беларусь заинтересована участвовать в инфраструктурных проектах Бангладеш. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 29 октября во время встречи с послом Народной Республики Бангладеш в РФ и РБ по совместительству Сайфулом Хоком, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси.

По его словам, страны имеют хорошие перспективы для расширения сотрудничества.

«Нам необходимо в большей степени сконцентрировать внимание на инфраструктурных объектах. Это проекты в области транспорта, в том числе железнодорожного, и электроэнергетики — линии электропередач, подстанции и так далее», - сказал он.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, Бангладеш реализует крупный проект по строительству собственной атомной электростанции. Работы ведутся с привлечением белорусских специалистов. Здесь также есть резервы для развития партнерства, добавил председатель Совета Республики.

Он также обратил внимание на положительную динамику развития белорусского экспорта в Бангладеш.

«Если говорить о задачах, которые нам удалось решить, то, прежде всего, нужно сказать о том, что состоялся экспорт белорусской техники в Бангладеш: контракты на 50 млн долларов США мы уже имеем, документы еще на 17 млн. долл. США почти подготовлены. Кроме того, в работе находятся новые экспортные контракты почти на 100 млн. долл. США», - уточнил Михаил Мясникович.

При этом созданы белорусские сервисные центры в Бангладеш, работает финансовая система поддержки белорусского экспорта. На устойчивой основе в Бангладеш осуществляются экспортные поставки белорусских калийных удобрений.

Одновременно растет и импорт из Бангладеш.

«Мы готовы импортировать еще больше, активнее работать по таким товарным позициям, как кожаные изделия и заготовки, товары для ковровой промышленности», - сказал Михаил Мясникович.

Во время переговоров рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования и науки. Речь также шла о подготовке визита в Беларусь президента Бангладеш, который запланирован на следующий год.
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