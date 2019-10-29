Министр иностранных дел Владимир Макей 29 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Чехи Мартином Тлапой, который прибыл в Беларусь с визитом во главе делегации чешских бизнесменов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-чешских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых совместных проектов.