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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЧЕШСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСИ
14:59 29.10.2019
Министр иностранных дел Владимир Макей 29 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Чехи Мартином Тлапой, который прибыл в Беларусь с визитом во главе делегации чешских бизнесменов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-чешских отношений в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
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