В Беларуси начала работу плановая миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации.

"Миссия МВФ под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября для оценки текущей экономической ситуации", - говорится в сообщении Представительство МВФ в Беларуси.

В рамках миссии пройдут встречи с членами белорусского правительства, представителями Нацбанка, а также с экспертами.