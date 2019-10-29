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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МВФ НАЧАЛА РАБОТУ В МИНСКЕ
12:54 29.10.2019
В Беларуси начала работу плановая миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации.
"Миссия МВФ под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября для оценки текущей экономической ситуации", - говорится в сообщении Представительство МВФ в Беларуси.
В рамках миссии пройдут встречи с членами белорусского правительства, представителями Нацбанка, а также с экспертами.
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