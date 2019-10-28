Делегация провинции Чжэцзян, состоящая из руководителей Народного политического консультативного совета, Канцелярии по внешним делам, Управления экономики и информации и других государственных органов 28 октября посетила Китайско-белорусский индустриальный парк.

Как сообщает сайт парка, китайские гости в сопровождении руководства администрации и Компании по развитию индустриального парка ознакомились с историей развития, преференциальной политикой и планами "Великого камня" в макетной комнате, посетили центр обслуживания инвесторов и резидентов "Одна станция".

Во время переговоров с делегатами обсуждались возможности активного привлечения Чжэцзянских предприятий в индустриальный парк, а также развитие сотрудничества с госорганами и бизнес-организациями провинции.

Чжэцзян – одна из наиболее экономически развитых провинций Китая. Главные отрасли экономики – электромеханика, химическая индустрия, машиностроение, строительные материалы. Здесь располагаются крупнейшие предприятия, среди которых – Geely Automobile и Alibaba Group.