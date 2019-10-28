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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В СОЧИ
10:10 29.10.2019
Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым принимает участие в Международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение 1520», который проходит 28-30 октября в Сочи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, «PRO//Движение 1520» – стратегический форум первых лиц транспортной отрасли по вопросам развития инфраструктуры и перевозок на евразийском пространстве. Он является главной площадкой для конструктивного диалога между представителями бизнеса, транспортного рынка, государственной сферы, зарубежными компаниями и экспертами. В центре внимания «PRO//Движение 1520» – поиск новых взаимовыгодных форматов взаимодействия разных видов транспорта, выработка совместных инициатив в интересах клиентов.
В текущем году работа форума пройдет в форматах пленарных сессий и дискуссий, где первый день обозначен, как День стратегий, а второй – День железнодорожных операторов, на которых будут обсуждаться перспективные модели грузового и пассажирского сообщения, возможности участия финансовых институтов в крупных инфраструктурных проектах, цифровизация, применение «зеленых технологий».
Пленарная сессия будет посвящена вопросам, среди которых будущее транспортной логистики: роль национальных железных дорог в эпоху глобальных изменений.
На дискуссионных сессиях отдельное внимание будет уделено роли железнодорожного транспорта в экономическом развитии городов и агломераций, в том числе городской электричке, новым возможностям международного железнодорожного туризма.
Также на форуме будут рассмотрены вопросы цифровой экосистемы перевозок, включая цифровые решения для мультимодальных перевозок, развития вагонного парка и многие другие.
В рамках участия делегации Белорусской железной дороги в Международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение 1520» планируется проведение ряда встреч с деловыми партнерами.
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