Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов 28 октября обсудил с делегацией Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая во главе с заместителем председателя комитета Сюй Ибо перспективы сотрудничества в сфере IT и приборостроения.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, Беларусь заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Китаем. Особый интерес — к партнерству в области высоких технологий. Китай добился успехов в этой отрасли. Беларусь также имеет серьезные результаты, а по некоторым направлениям относится к числу мировых лидеров.

Сюй Ибо обратил внимание на то, что с каждым годом сотрудничество Беларуси и Китая наполняется все большим практическим смыслом. Большие надежды стороны связывают с Белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень», который является жемчужиной экономического пояса Шелкового пути.

«Для нас важно, чтобы эта инициатива превратилась в проекты, которые были бы полезны всем странам-участницам», - подчеркнул Сюй Ибо.

Китай заинтересован в углублении сотрудничества с Беларусью в политике, экономике, сфере высоких технологий, образовании, туризме, культуре, подытожил он.