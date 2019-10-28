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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ В СФЕРЕ IT И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:13 29.10.2019
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов 28 октября обсудил с делегацией Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая во главе с заместителем председателя комитета Сюй Ибо перспективы сотрудничества в сфере IT и приборостроения.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, Беларусь заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Китаем. Особый интерес — к партнерству в области высоких технологий. Китай добился успехов в этой отрасли. Беларусь также имеет серьезные результаты, а по некоторым направлениям относится к числу мировых лидеров.
Сюй Ибо обратил внимание на то, что с каждым годом сотрудничество Беларуси и Китая наполняется все большим практическим смыслом. Большие надежды стороны связывают с Белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень», который является жемчужиной экономического пояса Шелкового пути.
«Для нас важно, чтобы эта инициатива превратилась в проекты, которые были бы полезны всем странам-участницам», - подчеркнул Сюй Ибо.
Китай заинтересован в углублении сотрудничества с Беларусью в политике, экономике, сфере высоких технологий, образовании, туризме, культуре, подытожил он.
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