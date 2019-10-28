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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ И ГОССЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ КЫРГЫЗСТАНА ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:03 28.10.2019
Комитет государственного контроля Беларуси и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. Документ подписан 28 октября в рамках визита делегации финансовой полиции Кыргызстана в Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, реализация соглашения позволит активизировать взаимодействие по пресечению правонарушений в экономической сфере; борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, в том числе в банковской и кредитно-финансовых сферах; противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также установить правовые основы совместной деятельности.
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