Комитет государственного контроля Беларуси и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. Документ подписан 28 октября в рамках визита делегации финансовой полиции Кыргызстана в Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, реализация соглашения позволит активизировать взаимодействие по пресечению правонарушений в экономической сфере; борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, в том числе в банковской и кредитно-финансовых сферах; противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также установить правовые основы совместной деятельности.