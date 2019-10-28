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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ИЗУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЦЕРНА A1 TELEKOM AUSTRIA GROUP ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТИ 5G В БЕЛАРУСИ
14:58 28.10.2019

Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Как отметила Алоизия Вергеттер, встреча в правительстве организована в преддверии визита Александра Лукашенко в Австрию.

«На двухсторонней встрече президенты обоих государств обсуждали вопросы, касающиеся непосредственно компании A1. И нам известно, что президент Австрии будет задавать вопросы о прогрессе, который был достигнут. Поэтому мы хотели бы понимать, на каком месте находимся, каков прогресс по достигнутым договоренностям, чтобы подготовить австрийскую сторону и президента к данному визиту», – сказала посол.

По словам Александра Турчина, белорусская сторона уже достаточно полно дала ответы на вопросы, которые поднимались на встрече глав государств.

«На мой взгляд, вопрос, который остается в подвешенном состоянии, это развитие сети 5G. Сегодня в Правительстве мы прорабатываем различные варианты строительства этой сети. Есть предложение компании A1, есть предложение МТС, поэтому мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться», – отметил первый вице-премьер, которого цитирует Аппарат Совмина.

Александр Турчин заверил, что правительство рассмотрит все предложения касательно развития 5G.

«Были бы благодарны компании A1, если бы они аргументированно высказали, почему их предложение наиболее оптимальное», – добавил он.
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