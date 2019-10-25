ОАО «Белорусская калийная компания» и его долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну CFR.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БКК, соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли.

Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах.