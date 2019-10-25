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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БКК ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ИНДИЮ ПО 280 ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ
10:15 28.10.2019
ОАО «Белорусская калийная компания» и его долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL подписали контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну CFR.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БКК, соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли.
Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах.
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