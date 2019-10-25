В Бресте под председательством генерального прокурора Беларуси Александра Конюка и генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки 25 октября состоялось заседание Объединенной коллегии Генпрокуратур двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на заседании обсуждалась практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о возмещении ущерба, причиненного правонарушениями.

В своем выступлении генпрокурор Беларуси подчеркнул, что органы прокуратуры уделяют этой работе пристальное внимание в ходе надзора за исполнением законодательства, при предварительном расследовании уголовных дел, на стадии исполнительного производства.

Действенным инструментом обеспечения взыскания такого вреда Александр Конюк назвал заявление прокурорами исков.

«При этом интерес пострадавших от правонарушений состоит не только в восстановлении судом нарушенных прав, но и реальном возмещении причиненного вреда», – уточнил он.

По сообщению Генерального прокурора Беларуси, в поле зрения прокуратуры находится работа не только органов принудительного исполнения, но и государственных органов-взыскателей, других участников исполнительного производства.

Касаясь темы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, генпрокурор Беларуси констатировал: «В условиях глобализации, появления новых информационных технологий и финансовых инструментов обеспокоенность вызывает незаконное перемещение активов в иностранные юрисдикции, цель которого – сокрыть имущество от взыскания, «отмыть» преступные доходы и использовать их впоследствии в преступных схемах. Очевидно, это затрудняет работу органов уголовного преследования по выявлению активов, возвращению таких ресурсов в страну и обеспечению их взыскания для возмещения вреда, причиненного преступлениями».

С учетом таких фактов Александр Конюк предложил российским коллегам усовершенствовать механизм взаимодействия по оказанию правовой помощи при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел: «Нам необходимо выработать дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, иных финансовых активов, поиску имущества, наложению на него ареста для обеспечения последующего взыскания».

В этот же день Директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Беларуси Василий Марчук и ректор Университета прокуратуры Российской Федерации Оксана Капинус подписали соглашение о сотрудничестве, основная цель которого – проведение совместных научных исследований фундаментального и прикладного характера по актуальным проблемам деятельности органов прокуратуры.