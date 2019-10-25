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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
17:44 25.10.2019
Беларусь и Казахстан планируют активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество и взаимодействие в области беспилотных комплексов. Такая договоренность достигнута на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, белорусская сторона готова, наряду с поставками беспилотных комплексов организовать их совместное производство в Казахстане.
А. Шумилин сообщил, что высокий уровень научно-технических ресурсов двух стран, а также совпадение национальных приоритетов Беларуси и Казахстана по многим направлениям фундаментальных и прикладных исследований способствует конструктивному двустороннему сотрудничеству. Он также отметил, что в условиях интенсивного развития в мире новых технологий приоритетное значение для обеих сторон имеет углубление сотрудничества в области высоких технологий – информационных технологий, биотехнологий, биоорганической химии, фармации, материаловедении, оптики, лазерной физики, теплофизики.
В настоящее время научные организации Беларуси и Казахстана выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. Двухстороннее научно-техническое сотрудничество между странами осуществляется в соответствии с соглашением от 3 июня 1999 г.
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