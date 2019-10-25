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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
15:45 25.10.2019

Белорусские предприятия приняли участие в Российском энергетическом форуме и 25-й юбилейной специализированной выставке «Энергетика Урала», которые прошли 22-24 октября в Уфе (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» (Минск), СЗАО «ЛИПЛАСТ-СПб» (Лида) и УП «Светоприбор» (Минск) представили широкий спектр продукции, в том числе счетчики газа ультразвуковые и диафрагменные, различного рода светильники, излучатели электрические инфракрасные, электроустановочные изделия торговой марки Bylectrica, корпуса монтажных и распределительных электротехнических шкафов, детали электротехнического назначения и многое другое.

Белорусские участники форума провели встречи с руководителем отделения посольства Беларуси в России Петром Балтруковичем.

«Мы очень заинтересованы в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с российскими компаниями. На стенд предприятия подходит много руководителей и специалистов профильных организаций, которые выражают значительный интерес к продукции компании. По предварительным наметкам, результат участия в форуме и выставке будет весомым», — отметил в ходе встречи коммерческий директор СЗАО «ЛИПЛАСТ-СПб» Федор Ярмонтович.
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