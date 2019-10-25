Специалисты Белорусской атомной электростанции в течение нескольких недель проходили стажировку на Запорожской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС ее специалистами будут решаться характерные для атомной энергетики задачи: налаживание системы обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Именно этот опыт белорусские специалисты изучали в Украине.

На Запорожской АЭС белорусские инженеры не только увидели, как работает персонал станции по переработке РАО, но и в целом ознакомились с работой предприятия. Специалисты цеха дезактивации Запорожской АЭС активно делились с коллегами своими знаниями и наработками.