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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ, ТАДЖИКИСТАН И АФГАНИСТАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРАХ ЭНЕРГЕТИКИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
14:37 25.10.2019
Возможности расширения сотрудничества бизнеса Беларуси, Таджикистана и Афганистана, актуальные вопросы взаимодействия деловых кругов обсуждены на трехстороннем бизнес-форуме «Таджикистан – Беларусь – Афганистан», который прошел в Душанбе (Таджикистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, состоялись презентации промышленного, экспортного потенциала трех стран, перспективных инвестиционных проектов. Белорусские участники провели переговоры с представителями предприятий Афганистана и Таджикистана о сотрудничестве в сферах энергетики, горнорудной промышленности, машиностроения, производства металлообрабатывающего оборудования, химической промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства, легкой промышленности, медицины, фармацевтики, транспорта и логистики, банковских услуг и других.
В рамках форума подписан ряд двусторонних документов и контрактов, в том числе соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Афганской палатой промышленности и горнодобывающих предприятий.
В рамках визита в Душанбе члены белорусской бизнес-делегации также приняли участие в официальной церемонии открытия международной выставки «Таджикистан 2019. Осень», где ознакомились с широким спектром сельскохозяйственного оборудования, техники и продуктов питания, производимых в Таджикистане, Афганистане, Иране, Узбекистане.
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