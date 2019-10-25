|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНТРАКТЫ НА $75 МЛН ЗАКЛЮЧЕНЫ НА БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В НУР-СУЛТАНЕ
14:22 25.10.2019
Контракты на $75 млн заключены на белорусско-казахстанском бизнес-форуме в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.
По его словам, подписано 14 документов, большая их часть - в сфере машиностроения.
В частности, БелАЗ подписал соглашение о совместном производстве продукции с предприятием "АстанаБелазСервис К", "Гомсельмаш" и "Агромашхолдинг KZ" заключили соглашение о реализации продукции, холдинг "Бобруйскагромаш" договорился о поставках с компаниями "АгроБизнесКазахстан" и "Аксуат".
Минский тракторный завод подписал четыре соглашения о совместном производстве продукции - с товариществами "Казахстанская Агро Инновационная корпорация", "Торговый дом Белорусский трактор", "СемАЗ" и "Композит Групп Казахстан". Аналогичный документ заключил Минский автомобильный завод с HyundaiTransAuto.
Кроме того, на бизнес-форуме подписаны соглашения в фармацевтической и продовольственной отраслях. Борисовский завод медицинских препаратов заключил контракт на поставку продукции с компанией "ЭМИТИ Интернешнл". Рогачевский молочно-консервный комбинат будет сбывать продукцию товариществу RPV-Trade.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, участниками бизнес-форума стали около 200 предприятий из обеих стран. Мероприятия форума проходят параллельно визиту Александра Лукашенко в Казахстан.
В своем выступлении перед представителями официальных и деловых кругов двух государств первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин отметил, что в Казахстане уже функционируют семь совместных сборочных производств белорусских машин и оборудования: комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и иной техники.
"Дополнительно ведется работа по созданию совместного предприятия по сборке лифтов и лифтового оборудования "Могилевлифтмаша", - рассказал он.
Первый вице-премьер сообщил, что белорусская сторона также готова участвовать в инфраструктурных проектах в Казахстане, программах по обновлению пассажирской, коммунальной и карьерной техники. Беларусь готова подключиться к казахстанским партнерам и в агропромышленном комплексе, внедрив свои технологии по производству и переработке сельхозпродукции, добавил первый вице-премьер.
По мнению Александра Турчина, также необходимо обратить внимание на те сферы, которым Беларусь и Казахстан до этого уделяли мало внимания: туризм, логистика и особенно цифровые технологии.
"Мне кажется, надо объединять усилия и идти туда, где сегодня еще не столь высока конкуренция и мы можем занять это место в мире, - считает он. - Если мы хотим по-настоящему мощных проектов, нам надо обратить внимание и на цифровую экономику, сферу услуг (здравоохранение, образование, туризм), где сегодня мы имеем огромный потенциал".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2019
Курсы в банках
на 25.10.2019
Конвертация в банках
на 25.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте