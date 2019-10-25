Инвестиционные возможности китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» презентованы 24 октября в Стокгольме (Швеция) на третьем Китайско-шведском бизнес-форуме, посвященном развитию инициативы «Один пояс – один путь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, представители администрации индустриального парка подробно информировали участников о налоговых льготах и преференциях, действующих в парке, деятельности его резидентов и планах по развитию.

Мероприятие организовано Китайско-шведским деловым советом. Его участниками стали представители шведских и китайских компаний, ряда посольств стран-участниц инициативы, а также деловых советов и других организаций, оказывающих содействие развитию бизнеса.