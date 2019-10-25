|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕЗЕНТОВАНЫ НА ТРЕТЬЕМ КИТАЙСКО-ШВЕДСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ
13:54 25.10.2019
Инвестиционные возможности китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» презентованы 24 октября в Стокгольме (Швеция) на третьем Китайско-шведском бизнес-форуме, посвященном развитию инициативы «Один пояс – один путь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, представители администрации индустриального парка подробно информировали участников о налоговых льготах и преференциях, действующих в парке, деятельности его резидентов и планах по развитию.
Мероприятие организовано Китайско-шведским деловым советом. Его участниками стали представители шведских и китайских компаний, ряда посольств стран-участниц инициативы, а также деловых советов и других организаций, оказывающих содействие развитию бизнеса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2019
Курсы в банках
на 25.10.2019
Конвертация в банках
на 25.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте