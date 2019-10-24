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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОГАЧЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ПОСТАВИТ В КАЗАХСТАН ПРОДУКЦИЮ НА 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:58 25.10.2019
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» подписало контракт на поставку продукции в Казахстан на сумму 1 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, контракт подписан 24 октября в Нур-Султане (Казахстан) в рамках визита делегации Минсельхозпрода на Белорусско-казахстанский бизнес-форум.
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