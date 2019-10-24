МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РОГАЧЕВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ПОСТАВИТ В КАЗАХСТАН ПРОДУКЦИЮ НА 1 МЛН ДОЛЛАРОВ

12:58 25.10.2019 ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» подписало контракт на поставку продукции в Казахстан на сумму 1 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, контракт подписан 24 октября в Нур-Султане (Казахстан) в рамках визита делегации Минсельхозпрода на Белорусско-казахстанский бизнес-форум.