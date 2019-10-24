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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И США ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
11:43 25.10.2019
Первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков встретился с делегацией Офиса по вопросам мониторинга и борьбы с торговлей людьми Государственного департамента США под руководством старшего заместителя директора Офиса Кэри Джонстоун.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе встречи обсуждались перспективные направления взаимодействия в деле борьбы с торговлей людьми и связанными с нею преступлениями, возможность продолжения конструктивного партнерства Следственного комитета с посольством США в Беларуси при реализации совместных проектов по обозначенной тематике.
Обе стороны высказались за продолжение отвечающего взаимным интересам диалога правоохранительных структур двух стран в области противодействия торговле людьми.
А. Волков рассказал об истории создания, функциях и полномочиях Следственного комитета при расследовании торговли людьми и связанных с ней преступлений, особенностях взаимодействия с белорусскими и зарубежными правоохранительными органами на стадии досудебного уголовного производства.
Первый заместитель руководителя ведомства отметил, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов государственной политики нашей страны, ознакомил американских коллег с положениями закона «О противодействии торговле людьми».
До сведения американской стороны доведена информация о том, что Беларусь является участником всех антитраффикинговых международных договоров в рамках Организации Объединенных Наций, а также Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года, которые в необходимых случаях являются основанием для оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам данной категории.
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