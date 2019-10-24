ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И США ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
11:43 25.10.2019

Первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков встретился с делегацией Офиса по вопросам мониторинга и борьбы с торговлей людьми Государственного департамента США под руководством старшего заместителя директора Офиса Кэри Джонстоун.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе встречи обсуждались перспективные направления взаимодействия в деле борьбы с торговлей людьми и связанными с нею преступлениями, возможность продолжения конструктивного партнерства Следственного комитета с посольством США в Беларуси при реализации совместных проектов по обозначенной тематике.

Обе стороны высказались за продолжение отвечающего взаимным интересам диалога правоохранительных структур двух стран в области противодействия торговле людьми.

А. Волков рассказал об истории создания, функциях и полномочиях Следственного комитета при расследовании торговли людьми и связанных с ней преступлений, особенностях взаимодействия с белорусскими и зарубежными правоохранительными органами на стадии досудебного уголовного производства.

Первый заместитель руководителя ведомства отметил, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов государственной политики нашей страны, ознакомил американских коллег с положениями закона «О противодействии торговле людьми».

До сведения американской стороны доведена информация о том, что Беларусь является участником всех антитраффикинговых международных договоров в рамках Организации Объединенных Наций, а также Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года, которые в необходимых случаях являются основанием для оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам данной категории.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
валюта курс
EUR 2.2757
USD 2.0424
RUB 3.1995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2757 +0.0068
USD 2.0424 +0.0024
RUB 3.1995 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2740
USD 2.0430 2.0480
RUB 3.1880 3.1970
подробнее

Конвертация в банках
на 25.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1120
EUR/RUB 71.0100 71.4000
USD/RUB 63.9500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте