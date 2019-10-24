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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 198 МЛН ДОЛЛАРОВ
10:46 25.10.2019

В январе-августе 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Казахстаном составил 197,7 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, при этом экспорт – 187,2 млн долларов США, импорт – 10,5 млн долларов США.

Беларусь поставляет в Казахстан мясо говядины, сыры, творог, колбасные изделия, сухую молочную сыворотку, готовые и консервированные изделия из мяса, мясо птицы, крахмал, экстракт солодовый. Над расширением перечня экспортных позиций ведется постоянная работа, так с 2019 года в Казахстан начат экспорт племенного крупного рогатого скота белорусской селекции. Уже поставлено 245 голов на сумму 280,8 тыс. долларов США.

В общем объеме белорусского экспорта в Казахстан доля сельскохозяйственной продукции составляет около 30%.

Минсельхозпрод Беларуси совместно с Министерством сельского хозяйства Казахстана создана белорусско-казахстанская межведомственная рабочая группа по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства. Ее первое заседание состоялось 23 октября в Нур-Султане (Казахстан) в рамках проведения Белорусско-казахстанского бизнес-форума.

Торгово-экономическое сотрудничество в агропромышленной сфере между нашими странами динамично развивается, особенно в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. На заседании стороны обсудили перспективные направления продолжения совместной работы – реализацию проектов по переработке мяса и молока для дальнейшего экспорта производимой продукции на рынок КНР, поставки белорусского племенного скота, создание совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка Казахстана и с перспективой экспорта в третьи страны.

Кроме того, на заседании подписан меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между ОАО «БелВитунифарм» (Беларуси) и Товарищество с ограниченной ответственностью WEIDER PHARM (Казахстан).
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