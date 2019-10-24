14-е заседание белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под руководством заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова и государственного секретаря Министерства экономики Словакии Растислава Хованца прошло 24 октября в Минске.

В работе комиссии приняли участие представители органов государственного управления, академических и деловых кругов двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и технологий, образования, энергетики, кредитно-финансовой сфере, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, фармацевтики, информационных технологий, регионального сотрудничества и др.