|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЛЕГ КРАВЧЕНКО УЧАСТВУЕТ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ
09:11 25.10.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принимает участие в Средиземноморской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая проходит 24-25 октября в Тиране (Албания) и приурочена к 25-летию Средиземноморской контактной группы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении в рамках политического сегмента конференции О. Кравченко отметил ключевую роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности, в том числе в контексте противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми, акцентировал важность поддержания экономического роста и коннективности.
В рамках конференции состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси О. Кравченко с заместителем министра иностранных и европейских дел Албании Этьеном Джафаем. Обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в контексте албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
Курсы в банках
на 24.10.2019
Конвертация в банках
на 24.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте