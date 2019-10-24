Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принимает участие в Средиземноморской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая проходит 24-25 октября в Тиране (Албания) и приурочена к 25-летию Средиземноморской контактной группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении в рамках политического сегмента конференции О. Кравченко отметил ключевую роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности, в том числе в контексте противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми, акцентировал важность поддержания экономического роста и коннективности.

В рамках конференции состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси О. Кравченко с заместителем министра иностранных и европейских дел Албании Этьеном Джафаем. Обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в контексте албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году.