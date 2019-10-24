В настоящее время в Беларуси в автоматическом режиме выпускается каждая 5-я экспортная декларация. Такую информацию озвучил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на Международном таможенном форуме-2019, который проходит 24-25 октября в Москве (Россия).

По его словам, это положительно отражается на времени выпуска – в течение 5 минут оформляется 81% экспорта, в течение 2 часов – 77% импорта, в течение 10 минут – 84% транзита.

Значительно сократить время позволяет и внедренная в октябре нынешнего года система мгновенных платежей. Ее применение позволяет максимально оперативно – в течение 1-2 минут с момента уплаты – получать таможенным органам Беларуси соответствующую информацию.

Кроме того, в 2019 году таможенные органы Беларуси первые в ЕАЭС взяли на себя часть функционала пограничной службы. Результат очевиден – время, затрачиваемое на прохождение всех формальностей на границе, сокращается, при этом сохраняется на высоком уровне обеспечение безопасности.

«Применяемые таможенными органами технологии носят не абстрактный характер – стремительно увеличивается товаропоток: в частности, за три года объем перемещенных через границу товаров в Беларуси вырос на 27%. Это говорит о том, что деловая активность участников рынка растет, а за этим кроются конкретные рабочие места и налоги в бюджет», - сказал Ю. Сенько.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, особую роль в части совершенствования таможенного администрирования играет создание единой системы транзита с использованием электронных пломб.

В Беларуси действует национальный сегмент данной системы: первый этап пилотного проекта стартовал в феврале нынешнего года, сейчас идет второй этап, а национальным оператором разрабатывается собственное пломбировочное устройство, которое до конца нынешнего года будет опробовано в действии. Сегодня белорусская таможня инициирует проведение такого проекта в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным сообщением с учетом многостороннего формата: в рамках развития инициативы «Один пояс – один путь».

В настоящее время более 60% белорусских предприятий, имеющих статус уполномоченных экономических операторов (УЭО), уже прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, что дало им возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории Евразийского экономического союза. И таможенные органы Беларуси намерены активно развивать данное направление взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности.