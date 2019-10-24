Беларусь к 2030 году планирует завершить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе на основе трансграничного сотрудничества. Это было отмечено в докладе Беларуси о выгодах от совместной отчетности по показателю 6.5.2 Целей устойчивого развития и Водной конвенции, который представлен на проходящем 22-25 октября в Женеве (Швейцария) Четырнадцатом совещании рабочей группы по интегрированному управлению водными ресурсами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, показатель 6.5.2 ЦУР позволяет оценить долю площади страны в разрезе трансграничных речных бассейнов и трансграничных водоносных горизонтов, охваченной механизмом сотрудничества, а отчетность в рамках Водной конвенции позволяет выявить имеющиеся пробелы при осуществлении этого сотрудничества (например, выделение совместно используемых трансграничных водоносных горизонтов или развитие системы совместного мониторинга).

Результат заполнения отчетности позволяет на уровне национальной политики определять стратегические направления и задачи в области развития научных исследований, совершенствования программ мониторинга, усиления кадрового потенциала, обоснования финансирования отдельных направлений в рамках государственных программ.

Согласно повестке дня, основными задачами Четырнадцатого совещания рабочей группы по ИУВР является обсуждение реализации Стратегии осуществления Водной конвенции на глобальном и региональном уровне и обсуждение выгод трансграничного водного сотрудничества.

В рамках совещания странами представлены результаты реализации проектов международной технической помощи в области управления водными ресурсами.

Беларусь представила результаты реализации проекта международной технической помощи «Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства» (ВИЕС+) за период 2018-2019 гг.