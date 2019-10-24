МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ БЕЛАРУСИ И КУБЫ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15:30 24.10.2019 Министерства юстиции Беларуси и Кубы подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках официального визита президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь 23 октября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, положениями меморандума предусматривается обмен экспертными делегациями для целей проведения исследований на правовые тематики и обучения, обмен информацией о правовых системах государств, а также опытом о мерах, направленных на совершенствование национальных законодательств.