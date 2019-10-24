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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ПОСОЛЬСТВА БЕЛАРУСИ В КАЗАХСТАНЕ ОТКРЫЛИ В НУР-СУЛТАНЕ
14:40 24.10.2019
Комплекс зданий посольства Беларуси в Казахстане сегодня торжественно открыли в Нур-Султане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, с этим событием белорусскую дипмиссию и Министерство иностранных дел поздравил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
"Этот комплекс становится символом долгосрочного и стратегического сотрудничества между нашими странами. Мы искренне ценим то внимание, которое в Казахстане уделяется развитию отношений с Беларусью", - подчеркнул он.
Александр Турчин отметил устойчивые позитивные процессы в торгово-экономическом, инвестиционном, культурном, гуманитарном сотрудничестве между странами. Ключевые направления взаимодействия Беларусь и Казахстан обсудят 25 октября на переговорах глав государств, добавил первый заместитель премьер-министра.
Участок для строительства новых зданий белорусской дипмиссии в казахстанской столице был предоставлен еще в мае 2012 года на условиях долгосрочной аренды - на 49 лет. Аналогичную по площади территорию Беларусь выделила Казахстану в Минске.
Комплекс состоит из административного здания, жилого дома на 10 квартир и с двумя гостиничными номерами, подземного паркинга и резиденции посла.
Белорусское посольство теперь расположено на проспекте Кошкарбаева в так называемом дипломатическом квартале, где находятся дипмиссии США, Республики Корея, резиденция российского посла. Здесь также строятся диппредставительства Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.
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