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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЛОВАКИЯ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
13:59 24.10.2019
Первое заседание постоянной рабочей группы по стандартизации, метрологии и оценке соответствия межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Словакией состоялось в Минске 23 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ходе заседания белорусские и словацкие специалисты обменялись информацией о своей деятельности, изменениях в законодательствах, новых направлениях и разработках.
«У нас выработаны четкие механизмы взаимодействия в рамках законодательств ЕС и ЕАЭС. Два института Госстандарта – БелГИСС и БелГИМ – определили схемы сотрудничества со своими словацкими коллегами (Технический испытательный институт Пиештяны) в области метрологии и испытаний и сегодня реально помогают промышленности наших стран торговать», – отметила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола.
Стороны подтвердили, что и в дальнейшем будут оказывать информационное, методическое и техническое содействие экспортерам в получении разрешительных документов для доступа продукции на рынок ЕС и ЕАЭС.
Будет продолжена практика проведения взаимных межлабораторных сличительных испытаний, а также тематических семинаров, стажировок для специалистов с целью обмена информацией по актуальным вопросам оценки соответствия продукции. В частности, прорабатывается вопрос стажировки белорусских специалистов по вопросам испытаний в области СЕ-маркировки средств измерений и медицины.
Направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес и рассмотренные в ходе заседания рабочей группы, стороны отразят в соответствующих планах действий.
По итогам заседания был подписан протокол.
Второе заседание рабочей группы состоится в следующем году в Словакии.
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