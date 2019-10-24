|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ КИТАЯ, ЕВРОПЫ, США И ЯПОНИИ
13:19 24.10.2019
Администрация СЭЗ «Витебск» приняла участие в составе официальной делегации Витебской области в мероприятиях Конференции регионов-побратимов провинции Шаньдун в Цзинань (КНР), которые прошли 15-17 октября.
Как сообщает сайт СЭЗ, администрация СЭЗ «Витебск» приняла участие в Конференции малого и среднего предпринимательства, контактно-кооперационной бирже, а также высоком диалоге мэров городов-побратимов, где презентовала инвестиционные возможности свободной экономической зоны «Витебск» и промышленный потенциал резидентов СЭЗ. В результате установлен ряд контактов с компаниями из Китая, Европы, США, Японии с целью дальнейшей проработки реализации совместных проектов и торгово-экономического сотрудничества с предприятиями-резидентами СЭЗ.
В мероприятиях конференции участвовали делегации из 33 стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, в частности, представители регионов Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Австрии, США, Канады и других.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
Курсы в банках
на 24.10.2019
Конвертация в банках
на 24.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте