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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ КИТАЯ, ЕВРОПЫ, США И ЯПОНИИ
13:19 24.10.2019

Администрация СЭЗ «Витебск» приняла участие в составе официальной делегации Витебской области в мероприятиях Конференции регионов-побратимов провинции Шаньдун в Цзинань (КНР), которые прошли 15-17 октября.

Как сообщает сайт СЭЗ, администрация СЭЗ «Витебск» приняла участие в Конференции малого и среднего предпринимательства, контактно-кооперационной бирже, а также высоком диалоге мэров городов-побратимов, где презентовала инвестиционные возможности свободной экономической зоны «Витебск» и промышленный потенциал резидентов СЭЗ. В результате установлен ряд контактов с компаниями из Китая, Европы, США, Японии с целью дальнейшей проработки реализации совместных проектов и торгово-экономического сотрудничества с предприятиями-резидентами СЭЗ.

В мероприятиях конференции участвовали делегации из 33 стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, в частности, представители регионов Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Австрии, США, Канады и других.
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