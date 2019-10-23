В рамках визита в Беларусь делегации Свердловской области 22 октября для деловой части делегации при содействии Министерства антимонопольного регулирования и торговли было организовано посещение и проведены переговоры с представителями белорусских торговых сетей («Простор», «Рублевский» «Белмаркет», «Алми» и «Соседи»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, также прошла встреча в министерстве, в ходе которой были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между российскими компаниями ООО НПФ «ДатаКрат-Е», ООО «ДК-СП», ООО «МОЖНО» и сетевыми магазинами Беларуси.

Российское ООО НПФ «ДатаКрат-Е» презентовало свои технологии в сфере автоматизации торговли для реализации проектов «Магазин без персонала», а также поставок оборудования и компонентов противокражных EAS систем, программного обеспечения, систем радиочастотной идентификации RFID, системы электронных ценников ESL.