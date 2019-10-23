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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ БЕЛАРУСИ ИЗУЧИЛИ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
12:32 24.10.2019
В рамках визита в Беларусь делегации Свердловской области 22 октября для деловой части делегации при содействии Министерства антимонопольного регулирования и торговли было организовано посещение и проведены переговоры с представителями белорусских торговых сетей («Простор», «Рублевский» «Белмаркет», «Алми» и «Соседи»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, также прошла встреча в министерстве, в ходе которой были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между российскими компаниями ООО НПФ «ДатаКрат-Е», ООО «ДК-СП», ООО «МОЖНО» и сетевыми магазинами Беларуси.
Российское ООО НПФ «ДатаКрат-Е» презентовало свои технологии в сфере автоматизации торговли для реализации проектов «Магазин без персонала», а также поставок оборудования и компонентов противокражных EAS систем, программного обеспечения, систем радиочастотной идентификации RFID, системы электронных ценников ESL.
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