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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЕКАТЕРИНБУРГА
10:57 24.10.2019

Руководство ОАО «МАЗ» и делегация из Свердловской области России обсудили вопросы сотрудничества между предприятиями Екатеринбурга и Минским автомобильным заводом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, руководству предприятий Екатеринбурга были представлены самосвалы МАЗ-6501С9 с прицепом МАЗ-856100, МАЗ-6501С9 с прицепом МАЗ-8561003 и МАЗ-555026 с прицепом МАЗ-957100, самосвал с трехсторонней разгрузкой МАЗ-4571N2, а также полноприводный самосвал МАЗ-6502С9.

Грузовая техника производства Минского автомобильного завода была также представлена седельными тягачами МАЗ-5440М7 с прицепом МАЗ-975830, МАЗ-54А02К с двигателем, работающим на природном газе, МАЗ-5440Е8 с двигателем экологического класса Евро-5, автопоездом в составе седельного тягача МАЗ-643028 и прицепа МАЗ-953005.

Уральские гости также смогли оценить преимущество мобильного офиса Купава МАЗ-673110, который оснащен всем необходимым для комфортных переговоров.

Пассажирская техника давно зарекомендовала себя в этом регионе, а на автомобильной экспозиции представители Свердловской области увидели новинки: городской автобус МАЗ-203945, работающий на сжиженном природном газе, и троллейбус МАЗ-203Т21 с увеличенным автономным ходом.
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